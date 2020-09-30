Шварцман прокомментировал дебют за рулём болида Ф-1 и показал фото в комбинезоне «Феррари»

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман поделился своими впечатлениями от тестирования болида «Феррари» 2018 года на трассе в итальянском Фьорано. Для Шварцмана это был первый опыт управления машиной Формулы-1.



«Вау! День, который я никогда не забуду! Первый раз за рулём автомобиля Формулы-1 и „Феррари“, и ощущения были потрясающими! Огромное спасибо Академии „Феррари“ и „Феррари“», — написал Шварцман в своём твиттер-аккаунте.

Посмотреть фото Шварцмана можно в его «инстаграме».

Тесты во Фьорано стали для Роберта Шварцмана частью подготовки к предстоящему дебюту на Гран-при Формулы-1. На первой практике Гран-при Абу-Даби в декабре россиянин будет работать в составе одной из двух команд — «Хааса» или «Альфа Ромео».