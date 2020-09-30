Шварцман прокомментировал дебют за рулём болида Ф-1 и показал фото в комбинезоне «Феррари»

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман поделился своими впечатлениями от тестирования болида «Феррари» 2018 года на трассе в итальянском Фьорано. Для Шварцмана это был первый опыт управления машиной Формулы-1.
«Вау! День, который я никогда не забуду! Первый раз за рулём автомобиля Формулы-1 и „Феррари“, и ощущения были потрясающими! Огромное спасибо Академии „Феррари“ и „Феррари“», — написал Шварцман в своём твиттер-аккаунте.
Посмотреть фото Шварцмана можно в его «инстаграме».
Тесты во Фьорано стали для Роберта Шварцмана частью подготовки к предстоящему дебюту на Гран-при Формулы-1. На первой практике Гран-при Абу-Даби в декабре россиянин будет работать в составе одной из двух команд — «Хааса» или «Альфа Ромео».
- 30 сентября 2020
-
15:30
-
14:36
-
14:31
-
14:09
-
13:36
-
13:12
-
12:28
-
12:16
-
11:06
-
11:04
-
10:10
-
09:07
-
01:55
-
00:55
- 29 сентября 2020
-
23:29
-
21:34
-
20:28
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:55
-
18:28
-
18:19
-
16:54
-
15:42
-
15:36
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
14:15
-
12:41
-
12:13
-
11:51
-
11:04
-
10:40