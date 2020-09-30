Хорнер: резервному пилоту «Мерседеса» стоит начать тренироваться

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посоветовал резервному гонщику «Мерседеса» тренироваться в связи с возможной дисквалификацией Льюиса Хэмилтона за 12 штрафных баллов. Резервистами «Мерседеса» являются Стоффель Вандорн и Эстебан Гутьеррес.



«У меня была подобная ситуация с водительскими правами, и, скажу вам, это не самое приятное ощущение. Малейшая вещь может отправить Хэмилтона на скамейку запасных на следующий уик-энд. Это довольно неловко. Его ждёт ещё несколько гонок, в которых может случиться что угодно. Набрать штрафные очки совсем несложно. Я не знаю, кто является резервным пилотом „Мерседеса“, но ему точно стоит на всякий случай тренироваться», — приводит слова Хорнера Crash.



Напомним, в ходе Гран-при России Хэмилтону дали два штрафных балла, доведя их общее количество до 10 за год. 12 баллов приводят к дисквалификации пилота на один гоночный уик-энд. Однако вскоре ФИА отменила решение, поскольку команда взяла вину за нарушение на себя. На счету Льюиса Хэмилтона в настоящий момент восемь штрафных баллов, два из которых «сгорят» после Гран-при Турции.