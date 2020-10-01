Ральф Шумахер: не могу представить, что Мик не будет выступать в Ф-1 в сезоне-2021

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил уверенность, что его племянник Мик Шумахер будет выступать в Формуле-1 в следующем сезоне.
«Его график прогресса в течение этого года был очень многообещающим. Я не могу представить, чтобы Мик не участвовал в гонках Формулы-1 в следующем году. Он показал на протяжении нескольких лет и в разных категориях, что является одним из лучших. Поэтому очевидно, что у него есть потенциал для выступлений в Формуле-1», — приводит слова Ральфа GrandPX.
Согласен с ним и комментатор Sky Deutschland Саша Роос.
«Если Мик не наделает ошибок, то войдёт в тройку лидеров Формулы-2 в этом году. Было бы крайне необычно оставлять такого пилота в младшей серии ещё на сезон. Думаю, вероятность того, что он будет пилотировать «Альфа Ромео», более чем высока», — отметил Роос.
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