Перес заявил, что может пропустить следующий сезон

На прошлой неделе появились слухи, что Серхио Перес подписал предварительный контракт с командой «Хаас» на следующий год. Однако сам мексиканец заявил, что ничего ещё не решено и он также рассматривает варианты с завершением карьеры или пропуском одного сезона.
«Я понятия не имею, что будет дальше, но я очень взволнован. После 10 лет в спорте я хочу бросить вызов, который побудит меня выкладываться на все 100% на каждом круге. Я нуждаюсь в этом. Если я этого не найду, то уйду из спорта.
Я могу взять год, посмотреть, какие варианты появятся потом. Могу поискать другую серию. Или завершить карьеру. Любой сценарий возможен, и ни один из них не является плохим.
Мой приоритет — продолжать заниматься спортом. Мне всего 30 лет, и чувствую, что могу многое дать ему, я нахожусь на пике карьеры. Но это не мне решать, это зависит от вариантов.
Пока ничего не подписано, но есть некоторый прогресс, так что мы увидим развитие ситуации в ближайшие недели. Как уже сказал, я думаю. На данном этапе никто никуда не торопится. Ни команды, ни я. Так что подождём. Впереди ещё долгий путь», — приводит слова Переса Planet F1 со ссылкой на Sky.
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