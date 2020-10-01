Перес заявил, что может пропустить следующий сезон

На прошлой неделе появились слухи, что Серхио Перес подписал предварительный контракт с командой «Хаас» на следующий год. Однако сам мексиканец заявил, что ничего ещё не решено и он также рассматривает варианты с завершением карьеры или пропуском одного сезона.



«Я понятия не имею, что будет дальше, но я очень взволнован. После 10 лет в спорте я хочу бросить вызов, который побудит меня выкладываться на все 100% на каждом круге. Я нуждаюсь в этом. Если я этого не найду, то уйду из спорта.



Я могу взять год, посмотреть, какие варианты появятся потом. Могу поискать другую серию. Или завершить карьеру. Любой сценарий возможен, и ни один из них не является плохим.



Мой приоритет — продолжать заниматься спортом. Мне всего 30 лет, и чувствую, что могу многое дать ему, я нахожусь на пике карьеры. Но это не мне решать, это зависит от вариантов.



Пока ничего не подписано, но есть некоторый прогресс, так что мы увидим развитие ситуации в ближайшие недели. Как уже сказал, я думаю. На данном этапе никто никуда не торопится. Ни команды, ни я. Так что подождём. Впереди ещё долгий путь», — приводит слова Переса Planet F1 со ссылкой на Sky.