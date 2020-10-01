Нифонтова: надеяться, что Лёб с первого раза будет всех рвать на «Дакаре», — сомнительно

Мастер спорта международного класса по мотоспорту Анастасия Нифонтова прокомментировала новость о подписании контракта девятикратного чемпиона по классическому ралли (WRC) Себастьена Лёба с командой Bahrain Raid Extreme. Француз примет участие в ралли-марафоне «Дакар» 2021 года.

«Я очень рада, что Себастьен Лёб возвращается на «Дакар». Но надо учитывать, что он поедет в новой команде и на новой машине. Но мы знаем, чтобы показать высокий результат на «Дакаре», важен опыт, слаженность и отработанные механизмы. Поэтому надеяться, что Себ с первого раза будет всех рвать и метать, — сомнительно.

Хотя почему бы и нет? Всякое бывает. Я бы хотела бы пожелать Лёбу доехать до финиша и показать хороший результат. Он ведь уже не новичок в ралли-рейдах, ездил и знает всю эту специфику, сам разберётся, как ему правильно ехать. Я думаю, что в Саудовской Аравии ему должно понравится. Если трасса в следующем выпуске будет похожа на ту, что была в этом году, когда было много ходовых прямиков и не было каких-то мегатехничных песчаных кусков, проблем у него не должно возникнуть», — цитирует Нифонтову Cross-Country Rally.