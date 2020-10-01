Албон — об адаптации в «Ред Булл»: у Ферстаппена было пять лет, а я пока набираюсь опыта

Пилот «Ред Булл» Алекс Албон поделился мнением об адаптации в команде. Гонщик признался, что ему ещё не удалось полностью привыкнуть к новому болиду.
«Сложно назвать причину. Нужно больше уверенности. Мне кажется, Ферстаппен пилотирует на пределе в каждом повороте. Из быстрой машины нужно уметь выжимать максимум, она не всегда комфортна.
Всё зависит от времени, которое проводишь в болиде. Сейчас уже середина сезона, но пока у меня относительно новые ощущения за рулём. Макс выступает за «Ред Булл» уже пять лет. Он мог развивать стиль пилотажа под конкретный болид. А я пока набираюсь опыта, работаю с инженерами, чтобы выжимать максимум. В то же время чувствую поддержку, в команде хорошая обстановка.
Не нужно зацикливаться на внешнем шуме. Важно слушать людей, которые работают в команде. Конечно, год получается не самым простым, но я ощущаю поддержку», — цитирует Албона Autosport.
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