Стало известно, какой гонщик научил Албона ругаться по-русски

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев признался, что своими познаниями в русском языке таиландский пилот «Ред Булл» Александер Албон обязан именно ему. Оруджев и Албон выступали за одну команду в картинге, и во время Гран-при России таиландец продемонстрировал, что по-прежнему помнит отдельные русские фразы, в частности «Меня зовут Алекс Албон» и «Заткнись, тупой идиот». Вторую фразу Албону в шутку рекомендовали произносить в адрес каждого российского гонщика, находящегося рядом.



«Видимо, этим русским словам Албона научил действительно я. Он много чего знает, но, видимо, Алекс хорошо запомнил только это!



Пока его успехи могу оценить как «не очень». Думал, что он получше поедет в «Ред Булл». Но сейчас разница между пилотами какая-то слишком большая. Видимо, в команде есть какие-то внутренние проблемы. Проиграть секунду в квалификации — это сложно, особенно если ты хороший гонщик», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.