Марко не исключил возможной замены Албона на Переса или Хюлькенберга

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о возможной замене Александера Албона на Серхио Переса или Нико Хюлькенберга.
«Если Александер Албон справится с задачей, то останется в команде. Если нет, то посмотрим и оценим, кто из хороших гонщиков есть на рынке. Но эта проблема не требует безотлагательных действий», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.
Сообщалось, что руководство «Ред Булл» рассматривает кандидатуры пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и экс-гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга. По данным итальянской прессы, один из них может сменить в команде Алекса Албона, став напарником Макса Ферстаппена. По мнению авторов, предпочтительным вариантом является приглашение Переса, который может привести с собой крупных спонсоров.
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