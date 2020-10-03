Ромен Грожан выразил недовольство отсутствием коронавирусных мер безопасности в Сочи

Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что ему не понравились коронавирусные меры безопасности во время Гран-при России. Француз заявил, что в России не соблюдаются необходимые меры безопасности.

«В России необязательно носить маску. Официанты носили её, но маска не закрывала нос. В отеле было много болельщиков. Иногда мы находились в лифте с людьми, которые не находились в «пузыре» Формулы-1.

Мне было некомфортно. Я боюсь заразиться коронавирусом, потому что не смогу участвовать в гонках и выполнять свою работу. Я был недоволен мерами безопасности в гостинице», — цитирует Грожана Motorsport.

Этап Формулы-1 в России стал первым в сезоне, на который были допущены зрители. На предыдущих этапах болельщиков не было.