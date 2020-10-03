Ромен Грожан выразил недовольство отсутствием коронавирусных мер безопасности в Сочи
Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что ему не понравились коронавирусные меры безопасности во время Гран-при России. Француз заявил, что в России не соблюдаются необходимые меры безопасности.
«В России необязательно носить маску. Официанты носили её, но маска не закрывала нос. В отеле было много болельщиков. Иногда мы находились в лифте с людьми, которые не находились в «пузыре» Формулы-1.
Мне было некомфортно. Я боюсь заразиться коронавирусом, потому что не смогу участвовать в гонках и выполнять свою работу. Я был недоволен мерами безопасности в гостинице», — цитирует Грожана Motorsport.
Этап Формулы-1 в России стал первым в сезоне, на который были допущены зрители. На предыдущих этапах болельщиков не было.
- 3 октября 2020
-
21:30
-
21:07
-
19:19
-
17:26
-
16:36
-
15:47
-
14:53
-
13:46
-
12:50
-
11:53
-
10:48
-
09:54
-
00:16
- 2 октября 2020
-
23:19
-
22:20
-
22:05
-
21:34
-
20:46
-
19:50
-
19:00
-
18:53
-
18:43
-
18:06
-
16:41
-
16:19
-
15:14
-
14:20
-
12:50
-
11:55
-
11:50
-
11:24
-
11:09
-
10:47
-
09:02
-
00:42
Партнерский контент