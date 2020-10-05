В «Хаасе» рассказали, чего ждут от работы с Айлоттом на Гран-при Айфеля

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Айфеля, а также прокомментировал дебютное участие в первой свободной практике молодого Каллума Айлотта.

«Его программа будет такой же, как и для одного из наших боевых пилотов. Может быть, мы посоветуем Каллуму быть немного более осторожным, когда он выедет на трассу, поскольку по текущему прогнозу ожидается дождь. В противном случае мы просто постараемся отработать нашу программу для первой практики. Безусловно, команда сделает всё, зная, что для Айлотта это первый уик-энд за рулём машины Формулы-1, означающий повышенное давление и множество неизвестных.



Мы не слишком внимательно следим за временем, а смотрим в основном на стабильность и обратную связь, которую он может дать команде. Именно по этим критериям мы судим пилота, а не по его быстрому темпу. Мы просто постараемся сделать так, чтобы у нас была обратная связь, и чтобы он получил от нас хороший опыт.



Если говорить про ожидания от Гран-при Айфеля, то надеюсь гонка получится аналогичной той, что была в Муджелло. Это было интересно для всех команд, зрителей, в общем, было здорово для всех, кто в ней участвовал», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».