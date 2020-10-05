Гран-при Турции, на который продали более 40 тыс. билетов, пройдёт без зрителей

Организаторы Гран-при Турции сообщили, что будут вынуждены провести этап Формулы-1 в этом году без зрителей. Ранее они отчитались о продаже более 40 тысяч билетов на мероприятие.
По сообщению RaceFans, решение принято правительством Турции в связи с переоценкой ситуации с коронавирусом в стране. Ранее в официальных отчётах не учитывались бессимптомные случаи заболевания.
Гран-при Турции пройдёт в середине ноября. Последний раз «Королевские гонки» приезжали на «Истанбул Парк» в 2011 году, но из-за пандемии коронавируса было решено включить этап в текущий календарь.
Примечательно, что стоимость билетов на турецкий этап начиналась от $ 4. Промоутеры не планировали что-либо заработать, а хотели максимально заполнить трибуны в разрешённых условиях.
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