Айлотт прошёл подгонку сиденья в «Хаасе»

Британский гонщик Формулы-2 Каллум Айлотт прошёл подгонку сиденья на базе команды «Хаас».

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Хаас».



Напомним, как одному из трёх лучших пилотов академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) Айлотту предоставили возможность дебютировать в официальной сессии Формулы-1 уже в этом сезоне. Британский гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке на Гран-при Айфеля. На этом же этапе дебютирует и Мик Шумахер. Роберт Шварцман получит шанс на Гран-при Абу-Даби в декабре.



В сезоне Формулы-2 2020 года Шварцман, на счету которого 140 очков, занимает пятое место. У лидера сезона Мика Шумахера — 191 очко. До конца сезона осталось провести два этапа, то есть четыре гонки. Оба этапа пройдут в Бахрейне.