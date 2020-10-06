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Айлотт прошёл подгонку сиденья в «Хаасе»

Айлотт прошёл подгонку сиденья в «Хаасе»
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик Формулы-2 Каллум Айлотт прошёл подгонку сиденья на базе команды «Хаас».

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Хаас».

Напомним, как одному из трёх лучших пилотов академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) Айлотту предоставили возможность дебютировать в официальной сессии Формулы-1 уже в этом сезоне. Британский гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке на Гран-при Айфеля. На этом же этапе дебютирует и Мик Шумахер. Роберт Шварцман получит шанс на Гран-при Абу-Даби в декабре.

В сезоне Формулы-2 2020 года Шварцман, на счету которого 140 очков, занимает пятое место. У лидера сезона Мика Шумахера — 191 очко. До конца сезона осталось провести два этапа, то есть четыре гонки. Оба этапа пройдут в Бахрейне.

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