Источник: «Хонда» согласилась на уступки после тайного соглашения «Ред Булл» с «Рено»

Накануне глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото заявил, что компания готова продолжать поддерживать проекты «Ред Булл» и после ухода японского концерна из Формулы-1. Как утверждает The Judge 13, для этого есть веские основания.
По данным источника, «Ред Булл» заранее договорился о поставках силовых установок с «Рено». Объявленное изменение должности нынешнего босса французской команды Сириля Абитебуля является неотъемлемой частью этой сделки.
Встречное предложение «Хонды» связывается с внезапным опасением, что «Ред Булл» поделится интеллектуальной собственностью японских мотористов с концерном «Ниссан», частью которого является «Рено».
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
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