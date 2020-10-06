Источник: «Хонда» согласилась на уступки после тайного соглашения «Ред Булл» с «Рено»

Накануне глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото заявил, что компания готова продолжать поддерживать проекты «Ред Булл» и после ухода японского концерна из Формулы-1. Как утверждает The Judge 13, для этого есть веские основания.



По данным источника, «Ред Булл» заранее договорился о поставках силовых установок с «Рено». Объявленное изменение должности нынешнего босса французской команды Сириля Абитебуля является неотъемлемой частью этой сделки.

Встречное предложение «Хонды» связывается с внезапным опасением, что «Ред Булл» поделится интеллектуальной собственностью японских мотористов с концерном «Ниссан», частью которого является «Рено».



«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.