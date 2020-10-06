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Источник: Марко и Хорнер улетели на встречу с Матешицем по покупке разработок «Хонды»

Источник: Марко и Хорнер улетели на встречу с Матешицем по покупке разработок «Хонды»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и консультант команды Хельмут Марко проведут встречу с владельцем австрийского гоночного коллектива Дитрихом Матешицем относительно покупки наработок японских мотористов из компании «Хонда».

«Хорнер и Марко улетели в Австрию для встречи с Матешицем. Цель — получить его одобрение на покупку интеллектуальной собственности по двигателям «Хонды». Ходят разговоры, что двигатели получат название «Мюген», чьё подразделение уже базируется в Милтон-Кейнсе», — утверждается на странице подкаста Missed Apex в «Твиттере».

Напомним, накануне глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото заявил, что компания готова продолжать поддерживать проекты «Ред Булл» и после ухода японского концерна из Формулы-1.

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