Источник: Алонсо проведёт съёмочный день с командой «Рено» 13 октября
Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо может провести первую сессию с командой «Рено» во вторник, 13 октября, сообщил испанский журналист Альберт Фабрега. По словам источника, Алонсо примет участие в съёмочном дне на трассе в Барселоне и проведёт полдня тестов на машине образца 2018 года.
«Алонсо может „дебютировать“ с „Рено“ в съёмочный день в Барселоне во вторник. Кроме того, команда готовит половину дня тестов с машиной 2018 года», — написал Альберт Фабрега в своём «твиттере».
Ранее появилась информация, согласно которой «Рено» хочет задействовать Алонсо в молодёжных тестах, которые пройдут в декабре в Абу-Даби. Сейчас этот вопрос команда обсуждает с ФИА.
Алонсо вернётся в чемпионат мира в 2021 году.
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