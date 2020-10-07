Хорнер: компания «Рено» изменилась с тех пор, как мы расстались. Решение за Матешицем

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ясность с поставщиком силовых установок для его команды на сезон-2022 должна наступить до конца года. Он признал, что воссоединение с «Рено» возможно, но итоговое решение остаётся за владельцем австрийского коллектива Дитрихом Матешицем.
«Компания «Рено» изменилась с тех пор, как мы расстались. Новый исполнительный директор (Лука де Мео. – Прим. «Чемпионата») дал глоток свежего воздуха и перемен. Они движутся вперёд.
Естественно, мы оставляем все возможности открытыми. Для нас важно иметь достаточно сил, чтобы в ближайшие годы бросить вызов «Мерседесу». Но итоговое решение о том, как действовать дальше, остаётся за господином Матешицем. Нам нужна ясность до конца года», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на Servus TV.
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