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Хорнер: компания «Рено» изменилась с тех пор, как мы расстались. Решение за Матешицем

Хорнер: компания «Рено» изменилась с тех пор, как мы расстались. Решение за Матешицем
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ясность с поставщиком силовых установок для его команды на сезон-2022 должна наступить до конца года. Он признал, что воссоединение с «Рено» возможно, но итоговое решение остаётся за владельцем австрийского коллектива Дитрихом Матешицем.

«Компания «Рено» изменилась с тех пор, как мы расстались. Новый исполнительный директор (Лука де Мео. – Прим. «Чемпионата») дал глоток свежего воздуха и перемен. Они движутся вперёд.

Естественно, мы оставляем все возможности открытыми. Для нас важно иметь достаточно сил, чтобы в ближайшие годы бросить вызов «Мерседесу». Но итоговое решение о том, как действовать дальше, остаётся за господином Матешицем. Нам нужна ясность до конца года», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на Servus TV.

Источник: «Хонда» согласилась на уступки после тайного соглашения «Ред Булл» с «Рено»
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