Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сабине Кем: ограничения из-за пандемии коронавируса помогут Мику Шумахеру

Сабине Кем: ограничения из-за пандемии коронавируса помогут Мику Шумахеру
Авто / Формула-1 0

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Сабине Кем считает, что пандемий коронавируса может помочь Мику Шумахеру в его дебюте в Формуле-1.

«Ограничения из-за пандемии коронавируса, вероятно, помогут Мику. В паддоке нет большого количества журналистов, которые могли бы докучать ему лишними вопросами. В обычном сезоне интерес к тому, что Мик Шумахер проведёт пятничную тренировку был бы слишком велик, но этот год проходит при условии ограничений, прямое общение невозможно, так что ему будет легче.

Сейчас я занимаюсь карьерой Мика Шумахера, его мать Коринна, менеджер Петер Кайзер, который играет важную роль, а также его физиотерапевт Кай. Все мы – старые друзья и одна команда, и для нас очень важно, что в этот уик-энд Мик сделает свой следующий шаг», — приводит слова Сабине Кем GrandPrix.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020