Сабине Кем: ограничения из-за пандемии коронавируса помогут Мику Шумахеру

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Сабине Кем считает, что пандемий коронавируса может помочь Мику Шумахеру в его дебюте в Формуле-1.
«Ограничения из-за пандемии коронавируса, вероятно, помогут Мику. В паддоке нет большого количества журналистов, которые могли бы докучать ему лишними вопросами. В обычном сезоне интерес к тому, что Мик Шумахер проведёт пятничную тренировку был бы слишком велик, но этот год проходит при условии ограничений, прямое общение невозможно, так что ему будет легче.
Сейчас я занимаюсь карьерой Мика Шумахера, его мать Коринна, менеджер Петер Кайзер, который играет важную роль, а также его физиотерапевт Кай. Все мы – старые друзья и одна команда, и для нас очень важно, что в этот уик-энд Мик сделает свой следующий шаг», — приводит слова Сабине Кем GrandPrix.
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