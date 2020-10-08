Цунода: Марко добрый и весёлый человек, у нас прекрасные отношения

Участник юниорской программы «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос, какие отношение у него сложились с консультантом австрийского коллектива Хельмутом Марко, а также рассказал о своём текущем сезоне в Ф-2.
«С Марко у нас прекрасные отношения, он добрый и весёлый человек. В прошлом году, когда я приехал в Австрию, чтобы встретиться с ним и поговорить о только что завершившемся сезоне, он был очень недоволен результатами, которых я добился. Конечно, Хельмут знал, что я новичок и мне тяжело, но требовал гораздо большего. Затем мы пошли вместе на ужин, и он прямо спросил, каковы мои цели и чего я ожидаю. Я ответил ему честно, хотя чувствовал небольшое давление.
В любом случае, я знал, что в этом году мне придётся выложиться изо всех сил, чтобы финишировать в четвёрке лучших в чемпионате и иметь шанс получить суперлицензию. У меня был другой подход к гонкам, чем раньше. Этот год — лучший в моей карьере. Я наслаждаюсь каждой гонкой.
С самого начала минимальной целью на этот сезон было четвёртое место в чемпионате. Это требование, которое Хельмут Марко поставил передо мной. Но, очевидно, что, как и всем гонщикам, мне хочется выиграть титул», — приводит слова Цуноды итальянская версия Motorsport.
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