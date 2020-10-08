Экклстоун: из-за манеры Хэмилтона одеваться вы бы никогда не сказали, что он гонщик

По мнению бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, то, что Льюис Хэмилтон в ближайшее время сможет перебить рекорды Михаэля Шумахера, вовсе не означает, что он более хороший пилот.



«Шумахер пилотировал болид более или менее самостоятельно, когда участвовал в гонках. Хэмилтону же бог знает кто помогает. Ему говорят, какое давление в шинах, какую скорость держать в поворотах. В прежние времена Ален Прост, которым я очень восхищаюсь, когда видел отмашку стартового флага, оставался сам по себе. Сейчас это уже не так.



Нельзя сказать ничего плохого о Льюисе, например, что он недостаточно хорош. Да и не в этом дело. Насколько он хорош по сравнению с кем-то другим? Ну, он суперталантлив и будет в пятёрке лучших гонщиков за последние, наверное, 30 лет. Однако невозможно сказать, лучше ли он, чем Михаэль. Был бы Шумахер лучше в нынешней машине «Мерседеса»? Вы не можете этого сказать.



Если бы вы не знали, кто такой Льюис, то по его манере одеваться никогда бы не сказали, что он гонщик. С Нельсоном Пике и Шумахером было не так. Если бы вы их увидели, вы бы сразу сказали, что они гонщики и одеты соответственно.



Я полагаю, что из прошлого поколения именно Айртон Сенна из-за его религиозных убеждений больше всего напоминает Льюиса. Поскольку он был твёрд в отношении них. Я не думаю, что у других парней было что-то схожее и что они были готовы умереть за это», — приводит слова Экклстоуна GPblog.