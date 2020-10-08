«Хонда», несмотря на уход из Ф-1, рассчитывает на контракт Цуноды с «Альфа Таури»

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото заявил, что решение японского производителя об уходе из Ф-1 после сезона-2021 не повлияет на поддержку, которую компания оказывала молодому пилоту Юки Цуноде. Он также выразил надежду, что гонщик в ближайшее время сможет дебютировать в «Королевских гонках» в составе «Альфа Таури».
«Требования «Ред Булл» не такие уж и маленькие. Они смотрят на Юки довольно пристальным взглядом. Однако мы думаем, что он сможет добиться поставленной цели. Цунода — первый японский гонщик, участвующий в юниорской программе «Ред Булл». Команда видит его возможности и талант. И я хочу, чтобы он стал пилотом Формулы-1 в первую очередь благодаря своим навыками и результатами, которые оценит «Ред Булл».
«Хонда» также будет продолжать поддерживать Юки в максимально возможной степени. Мы на протяжении трёх-четырёх последних лет обсуждали с Хельмутом Марко возможность появления в Ф-1 японского гонщика, способного побеждать», — приводит слова Ямамото The Race.
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