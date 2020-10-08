Ферстаппен: уход «Хонды» не влияет на мою уверенность в успехе «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что он уверен в команде, несмотря на скорый уход «Хонды» из чемпионата.
«Мы будем работать с ними ещё полтора года. На данный момент это никак не влияет на мою уверенность в успехе „Ред Булл“. Можно было почувствовать, что всё идёт к этому. Обидно, но с их стороны всё выглядит предельно понятно. Однако, они не собираются отступать сейчас.
Это произошло после того, как я продлил контракт, однако „Хонда“ не брала на себя долгосрочных обязательств, так что стоило ожидать чего-то подобного. Нельзя быть уверенным ни в чём. То же самое касается команд. Вы подписываете контракт, но кто знает, что будет через пять лет. Кроме того, на пользу не идёт мировая ситуация. Я просто сосредоточен на нынешнем сезоне и следующем. Что произойдёт после? Пока рано об этом думать», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.
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