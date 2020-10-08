«Мы можем подумать о совместном будущем ещё на год». Квят — о контракте на 2021 год

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что доволен своими выступлениями в последних Гран-при сезона-2020. Возможно, последние результаты повысят шансы россиянина остаться в команде ещё на год.
«В последних нескольких гонках я очень доволен тем, как пилотирую, доволен работой себя и своей команды: тем, как мы общаемся, как прибавляем в ряде вещей. Я очень рад, всё идёт в правильном направлении. Я просто хочу отталкиваться от этого и стараться продолжать в том же духе в каждой гонке. Ощущения отличные.
Моё будущее? Я просто иду от гонки к гонке. В нашем мире всегда есть конкуренция, это нормально. Но я думаю, что, пока я буду выжимать из машины максимум, как в последней паре гонок, мы можем подумать о совместном будущем ещё на год», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.
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