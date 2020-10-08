Ферстаппен — об уходе «Хонды»: надеюсь, мне не придётся крутить педали, как Флинстоуну

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в шуточной манере отреагировал на объявление об уходе «Хонды» из Формулы-1.
«Пока ничего не ясно. Искренне надеюсь, что я не стану Фредом Флинстоуном и мне не придётся крутить педали. Думаю, физически это довольно тяжело. Я не принимаю решение о том, какие моторы мы будем использовать в 2022 году. Что угодно, лишь бы не крутить педали», — приводит слова Макса Ферстаппена Telegraaf.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
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