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«Феррари» — о поставке двигателей для «Ред Булл»: мы должны рассмотреть этот вариант

«Феррари» — о поставке двигателей для «Ред Булл»: мы должны рассмотреть этот вариант
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что итальянская команда не рассматривала возможность поставки двигателей для «Ред Булл», так как австрийский коллектив не обращался к ним с соответствующей просьбой. Но, по словам функционера, «Скудерия» изучит этот вопрос, если появится необходимость.

«Мы сами ещё не думали об этом. Но в «Феррари» должны рассмотреть этот вариант. Конечно, «Ред Булл» следует решить, чего они хотят. В конце концов, они должны спросить себя, хотят ли они присоединиться к нам. Но это, безусловно, сильная команда, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова Бинотто GPblog.

Напомним, компания «Хонда», которая поставляла двигатели «Ред Булл» и «Альфа Таури», объявила о закрытии программы в Формуле-1 после сезона-2021.

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