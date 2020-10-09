«Феррари» — о поставке двигателей для «Ред Булл»: мы должны рассмотреть этот вариант

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что итальянская команда не рассматривала возможность поставки двигателей для «Ред Булл», так как австрийский коллектив не обращался к ним с соответствующей просьбой. Но, по словам функционера, «Скудерия» изучит этот вопрос, если появится необходимость.



«Мы сами ещё не думали об этом. Но в «Феррари» должны рассмотреть этот вариант. Конечно, «Ред Булл» следует решить, чего они хотят. В конце концов, они должны спросить себя, хотят ли они присоединиться к нам. Но это, безусловно, сильная команда, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова Бинотто GPblog.

Напомним, компания «Хонда», которая поставляла двигатели «Ред Булл» и «Альфа Таури», объявила о закрытии программы в Формуле-1 после сезона-2021.