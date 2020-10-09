Вольф считает, что Леклер и Хэмилтон одинаково нарушили правила с тренировкой старта

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что пилот «Феррари» Шарль Леклер не получил штраф на Гран-при Бельгии, хотя перед стартом гонки тренировал старт за пределами указанной для этого позиции. За аналогичный проступок Льюис Хэмилтон был оштрафован на Гран-при России.
«Я видел ситуацию с Шарлем, она была такой же — он тоже был за пределами позиции, указанной в заметках к этапу. Он не был так далеко от выезда с пит-лейна, как Льюис, но, как бы то ни было, он всё равно был за линией. У нас сохраняется некоторая вариативность в наказаниях. Чисто внешне нарушение Шарля было меньшим, но он всё равно был за чертой, за огнями светофора, а именно за это Льюис был наказан двумя пятисекундными штрафами, пусть даже он находился за линией дальше. Нам нужно сильнее сбалансировать ситуацию, поскольку, на мой взгляд, два пятисекундных наказания — это слишком жёстко», — заявил Вольф.
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