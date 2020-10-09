Чандхок предложил идеи, как изменить второй поворот в Сочи и сделать трассу интереснее

Эксперт Sky Sports, бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок отреагировал на жалобы ряда гонщиков о конфигурации второго поворота «Сочи Автодрома» и предложил несколько идей, как изменить трассу, принимающую Гран-при России.



Индиец предложил две новые конфигурации поворота. В первом случае он просто должен стать несколько глубже и медленнее, во втором — повторить конфигурацию первого поворота в Бахрейне с добавлением маленькой прямой между вторым и третьим поворотами. При этом Чандхок считает очень важным избавиться от асфальтовой зоны вылета на выходе из поворота, добавив туда настоящую траву и гравий — тогда у пилотов не будет стимула срезать поворот, а организаторам не потребуется устанавливать блоки для создания «змеек». Эту идею поддержал коллега Чандхока по эфиру — чемпион мира Нико Росберг. Правда, при изменении конфигурации поворота потребуется отодвинуть одну из стен отбойника внутрь Медальной площади, а вторую, на выходе с внешней стороны, — ближе к дворцу «Айсберг».



Кроме того, Чандхок предложил перестроить четвёртый поворот, чтобы создать там полноценную точку обгона. Для этого потребуется отодвинуть стену, заняв территорию автомобильной парковки.

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