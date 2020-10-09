На «Спа-Франкоршам» вернутся гравийные ловушки. Реконструкция трассы обойдётся в € 80 млн
Кольцевую трассу «Спа-Франкоршам» реконструируют в преддверии мотогонки «24 часа Спа», которая пройдёт в 2022 году, сообщает RTL Nieuws.
Чтобы получить лицензию Международной мотоциклетной федерации категории C, на трассы вернут гравийные ловушки на поворотах «Ля Сурс», «Радийон», «Бланшимон», «Ле Комб» и «Ставело». На нескольких поворотах будут расширены зоны вылета.
На треке установят обновлённые трибуны. Возле поворота «Радийон» появится ещё 13 тысяч мест для зрителей, что увеличит вместимость автодрома в два раза.
Эта реконструкция станет частью длительного проекта по обновлению трассы, рассчитанного на десять лет. Проект обойдётся в € 80 млн. При этом конфигурацию трека изменять не планируют.
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