Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

На «Спа-Франкоршам» вернутся гравийные ловушки. Реконструкция трассы обойдётся в € 80 млн

На «Спа-Франкоршам» вернутся гравийные ловушки. Реконструкция трассы обойдётся в € 80 млн
Авто / Формула-1 0

Кольцевую трассу «Спа-Франкоршам» реконструируют в преддверии мотогонки «24 часа Спа», которая пройдёт в 2022 году, сообщает RTL Nieuws.

Чтобы получить лицензию Международной мотоциклетной федерации категории C, на трассы вернут гравийные ловушки на поворотах «Ля Сурс», «Радийон», «Бланшимон», «Ле Комб» и «Ставело». На нескольких поворотах будут расширены зоны вылета.

На треке установят обновлённые трибуны. Возле поворота «Радийон» появится ещё 13 тысяч мест для зрителей, что увеличит вместимость автодрома в два раза.

Эта реконструкция станет частью длительного проекта по обновлению трассы, рассчитанного на десять лет. Проект обойдётся в € 80 млн. При этом конфигурацию трека изменять не планируют.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020