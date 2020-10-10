Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Хонде» объяснили, почему проект IndyCar продолжит работу, несмотря на уход из Формулы-1

В «Хонде» объяснили, почему проект IndyCar продолжит работу, несмотря на уход из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото объяснил, почему компания не свернула проект в IndyCar на фоне решения об уходе из Формулы-1 ради других проектов.

«Трудное решение. Но мы должны были его принять, чтобы сосредоточиться на проектах, которые направлены на достижение углеродной нейтральности.

Думали, что сможем продолжить выступления в чемпионате, однако появилось требование обеспечить углеродную нейтральность, из-за чего нам пришлось переключить внимание наших основных инженеров на перспективные технологии и отказаться от участия в Формуле-1 после 2021 года.

Направлением IndyCar занимается независимое подразделение „Хонды“ в США, в то время как в плане исследований и разработок основные подразделения сосредоточены в Японии, где мы уже переориентировали всех инженеров на перспективные направления», — приводит слова Ямамото RaceFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020