В «Хонде» объяснили, почему проект IndyCar продолжит работу, несмотря на уход из Формулы-1

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото объяснил, почему компания не свернула проект в IndyCar на фоне решения об уходе из Формулы-1 ради других проектов.



«Трудное решение. Но мы должны были его принять, чтобы сосредоточиться на проектах, которые направлены на достижение углеродной нейтральности.



Думали, что сможем продолжить выступления в чемпионате, однако появилось требование обеспечить углеродную нейтральность, из-за чего нам пришлось переключить внимание наших основных инженеров на перспективные технологии и отказаться от участия в Формуле-1 после 2021 года.



Направлением IndyCar занимается независимое подразделение „Хонды“ в США, в то время как в плане исследований и разработок основные подразделения сосредоточены в Японии, где мы уже переориентировали всех инженеров на перспективные направления», — приводит слова Ямамото RaceFans.