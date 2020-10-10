Стролл пропускает третью практику из-за плохого самочувствия, команда вызвала Хюлькенберга

Канадский гонщик команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл пропустит третью тренировку Гран-при Айфеля из-за плохого самочувствия. Об этом сообщила пресс-служба команды. После завершения третьего сеанса свободных заездов станет известно, сможет ли Стролл принять участие в квалификации.



Как сообщает жуналист Крис Медланд, «Рейсинг Пойнт» вызвала на автодром немецкого гонщика Нико Хюлькенберга на случай, если потребуется замена.



Нико Хюлькенберг принимал участие в двух Гран-при в 2020 году, заменяя заразившегося коронавирусом Серхио Переса.



Примечательно, что автодром в «Нюрбургринге» принимает гонку Формулы-1 впервые с 2013 года. При этом у Хюлькенберга, в отличие от Стролла, есть опыт выступления в «Королевских гонках» на этом автодроме — он принимал участие в Гран-при Германии в 2013 году.