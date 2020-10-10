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Раст выиграл первую гонку этапа DTM на «Зольдере», Ньюи — пятый, Кубица — 14-й

Раст выиграл первую гонку этапа DTM на «Зольдере», Ньюи — пятый, Кубица — 14-й
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

На автодроме «Зольдер» завершилась первая гонка этапа DTM. Победу одержал Рене Раст. Вторым стал Робин Фряйнс, третье место занял Нико Мюллер. Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок финишировал четвёртым.

Роберт Кубица финишировал на 14-й позиции.

DTM. «Зольдер». Первая гонка

1. Рене Раст (Audi) — 56.57,127
2. Робин Фряйнс (Audi) +18,855
3. Нико Мюллер (Audi) +25,576
4. Тимо Глок (BMW) +38,513
5. Харрисон Ньюи (Audi) +39,071
6. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) +43,685
7. Фердинанд Габсбург (Audi) +44,926
8. Майк Роккенфеллер (Audi) +45,471
9. Филипп Энг (BMW) +48,480
10. Лоик Дюваль (Audi) +1.03,707
11. Джонатан Абердейн (BMW) +1.05,222
12. Лукас Ауэр (BMW) +1.06,205
13. Фабио Шерер (Audi) +1.12,156
14. Роберт Кубица (BMW) +1 круг
15. Марко Виттманн (BMW) — сход
16. Джейми Грин (Audi) — сход.

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