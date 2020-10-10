Хюлькенберг: пил кофе в 11 утра, когда увидел, что мне звонит Зафнауэр

Нико Хюлькенберг, получивший шанс выступить на Гран-при Айфеля в составе «Рейсинг Пойнт», где он заменил Лэнса Стролла, рассказал, при каких обстоятельствах узнал о возможности участия на этапе чемпионата мира.

«Всё было даже более сумасшедшим, чем в прошлый раз. Я был в Кёльне примерно в часе езды. В любом случае должен был приехать сюда после обеда, потому что завтра были запланированы кое-какие телевизионные дела с RTL.



Пил с другом кофе в 11 утра, когда увидел, что мне звонит Отмар. Он сказал: „Хюлькенберг, поторопись, ты нам нужен здесь“. Сел за руль, а остальное — история.



Ощущения отличаются от Сильверстоуна: абсолютно другая трасса, да и машина изменилась. Есть пара технических моментов, которая очень отличается и удивляет гонщика, так что пришлось адаптироваться.



Очевидно, что за четыре круга это нелегко. В целом, пусть даже я последний, вполне доволен своими кругами. Завтра будет очень трудно, адское испытание. Сделаем что можем. Очевидно, у меня теперь есть опыт — четыре круга за спиной», — приводит слова Хюлькенберга Crash.