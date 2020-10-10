В «Хаасе» признали, что Мазепин входит в число кандидатов на место в команде

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер официально подтвердил, что российский пилот Никита Мазепин является одним из кандидатов на место боевого гонщика команды в сезоне-2021.



«Мне кажется, я уже говорил, что в этом году в Ф-2 очень сильный состав и там есть из кого выбрать. Это очень хороший год, и, конечно, Мазепин-младший — один из таких пилотов. Насколько я помню, он сейчас занимает пятое или шестое место в личном зачете, он очень близок к лидеру и он выигрывал гонки. Так что почему бы не внести его в шорт-лист?



Безусловно, мы наблюдаем за всеми этими гонщиками в настоящий момент, и когда определимся с принципами, которыми будем руководствоваться при выборе состава, то перейдём к конкретным кандидатам. Нам надо понять, чего мы хотим в среднесрочной перспективе. Понять, нужно ли думать о краткосрочной и так далее. Вокруг очень много пилотов, так что наш лист и правда велик. Талантливых и доступных на рынке гонщиков достаточно, и именно поэтому я никуда не спешу», — приводит слова Штайнера российская редакция Motorsport.



При этом Штайнер добавил, что «Хаас» будет в состоянии принять решение и до окончания сезона Формулы-2: «Я не думаю, что мне это нужно. Мне кажется, мы уже имели возможность составить представление о том, кто хорош, а кто нет. Никакие существенные детали за два оставшихся этапа не откроются. Но, как я и сказал, там достаточно много талантливых парней в этом году».

Canal+: Мазепин очень близок к подписанию контракта с «Хаасом»