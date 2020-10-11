Перес считает, что выезд сейфти-кара лишил его подиума

Гонщик «Рейсинг Ройнт» Серхио Перес прокомментировал финиш четвёртым на Гран-при Айфеля.



«Я немного расстроен, потому что чувствовал, что подиум был бы нашим, если бы не сейфти-кар. До этого момента я догонял Даниэля, он был на более старых шинах. Так что на финальных кругах должны была быть плотная борьба за подиум.



Вновь решающей для нашего результата стала первая стадия гонки. Мы хорошо стартовали, отыграли позицию и сумели лучше сберечь шины, чтобы получить преимущество на втором отрезке. После сейфти-кара я был способен прессинговать Даниэля и почти опередил его в четвёртом повороте, но не сумел удержаться. Финиш на четвёртом месте — это сильный результат, команда проделала отличную работу на протяжении всей гонки, полной неизвестности, и очень хорошо анализировала условия.



Я рад видеть, что Нико тоже набрал очки и мы превратили то, что было стать сложным днём, в сильный результат. Машина работала хорошо, мы можем гордиться тем, как отыгрались. Я хочу позднее поговорить о телефону с Лэнсом, и мы с нетерпением ждём его возвращения», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».