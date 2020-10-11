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Риккардо забыл сделать «шуи» на подиуме, но потом исправился. Видео

Риккардо забыл сделать «шуи» на подиуме, но потом исправился. Видео
Авто / Формула-1 0

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо по традиции отметил попадание на подиум «шуи» — то есть выпил шампанское из своего ботинка. Правда, на подиуме Гран-при Айфеля Формулы-1 Риккардо забыл о собственной традиции — из-за долгого перерыва в финишах в первой тройке и того, что погода была слишком холодной. Однако Даниэль исправился позднее — в командном домике «Рено». Видео празднования Риккардо выложил в собственном инстаграм-аккаунте.

Для Риккардо этот подиум стал первым в составе «Рено» после перехода в команду перед сезоном-2019 Формулы-1. Для самой заводской команды «Рено» это первое попадание в первую тройку с момента перехода «Лотуса» под контроль французского автопроизводителя в 2016 году.

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