Албон получил два штрафных балла за столкновение с Квятом

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон получил от стюардов Гран-при Айфеля Формулы-1 не только пять штрафных секунд, но и два штрафных балла за столкновение с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом во время гонки. Таким образом общее число штрафных баллов Албона достигло семи. За 12 баллов за календарный год Александер автоматически заработает дисквалификацию на один Гран-при.



«Машина №26 пропустила апекс 14-го поворота и затем вернулась на трассу. После этого машина №23 обошла машину №26, сместилась влево и задела переднее антикрыло автомобиля №26. Этот контакт вынудил машину №26 заехать в боксы для замены переднего антикрыло», — гласит решение стюардов.



После гонки Албон признал, что неверно оценил ситуацию.