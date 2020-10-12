Хэмилтон и Вольф выступили за сокращение формата Гран-при до двух дней

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и руководитель автоспортивного подразделения немецкого концерта Тото Вольф заявили, что поддержали бы решение об отмене пятничных тренировок Гран-при Формулы-1. В пятницу на Гран-при Айфеля обе практики были отменены после тумана, что вновь подняло вопрос, нужны ли пятничные свободные заезды в принципе.
«Я не думаю что нам нужно быть на трассе по пятницам. Это сбережёт 22 дня в году, что хорошо. Конечно, это сделает всё труднее, но и на много более захватывающим», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.
«Лично мне такое понравилось. Меньше тренировок — меньше собранной информации у команд, что делает уик-энд более непредсказуемым. Становится ясно, какие команды более гибкие и лучше адаптируются, какие пилоты быстрее привыкают к трассе и понимают работу шин. Если бы вопрос о двухдневном уик-энде был поставлен на голосование, я бы поддержал предложение. Конечно, нам нужно поговорить с промоутерами, ведь они продают билеты на пятницу, но лично мне такой вариант нравится», — добавил Вольф.
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