Росберг и ди Реста обсудили, почему «Ред Булл» на самом деле не возвращает Гасли

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ранее заявлял, что австрийский коллектив не спешит возвращать Пьера Гасли из «Альфа Таури», так как видит во французе лидера команды из Фаэнцы. Однако, по словам бывшего гонщика Ф-1 Пола ди Ресты, это не так. Своими мыслями он поделился в беседе с чемпионом мира 2016 года Нико Росбергом.



Ди Реста: В юниорской программе «Ред Булл» нет никого, кто мог бы прессинговать Макса Ферстаппена достаточно сильно.

Росберг: Погоди, Пол, у них есть Пьер Гасли, который проводит потрясающий сезон. Ты знаешь что-то, чем не владеют другие… Почему Гасли не будет в этой машине в следующем году?

Ди Реста: Я говорю только о слухах, которые ходят в паддоке.

Росберг: Каких?

Ди Реста: Каким-то образом… Гасли расстроил нескольких человек в «Ред Булл».

Росберг: Например? Кого именно?

Ди Реста: Ты можешь узнать это в чате, Нико.