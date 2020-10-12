Зафнауэр: Феттель расцветёт в «Астон Мартин»

Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр убеждён, что Себастьян Феттель, который со следующего сезона будет выступать в команде, преодолеет кризис и вернёт былую форму.
«В нашей команде все движутся в одном направлении, у нас отличная рабочая атмосфера. Создана культура, когда никто никого не обвиняет за ошибки. Себастьяну это понравится. Уверен, он расцветёт.
Не верю, что 33-летний пилот в одночасье забыл, как пилотировать болид Формулы-1. Должно быть, причина в чём-то другом. Мы поможем ему вернуть качества, которые сделали его чемпионом. Он же нам укажет, в каком направлении следует развивать болид", — приводит слова функционера GrandPX.news.
Напомним, со следующего сезона «Рейсинг Пойнт» получит статус заводской команды и будет переименована в «Астон Мартин».
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