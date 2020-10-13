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Макс Ферстаппен не понимает, почему Албон жалуется на поведение Гасли

Макс Ферстаппен не понимает, почему Албон жалуется на поведение Гасли
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его удивили жалобы напарника Александера Албона, когда тот начал высказывать недовольство команде относительно борьбы с гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли на Гран-при Айфеля.

«Ему следовало ожидать этого, ведя борьбу на трассе с Гасли. Алекс занял его место в команде, поэтому вполне логично, что теперь Пьер хочет осложнить ему жизнь. Гасли, конечно же, не должен был уступать без борьбы», — приводит слова Макса RacingNews365.

При этом Ферстаппен отметил, что обычно борьба между «Ред Булл» и «Альфа Таури» ведётся корректно, чтобы пилоты не повредили болиды.

«Конечно, мы стараемся оставить друг друга «в живых» во время борьбы. Хотя этого не произошло в эпизоде между Алексом и Даниилом Квятом. Как правило, мы немного больше заботимся друг о друге», — добавил Макс.

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