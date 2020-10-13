Макс Ферстаппен не понимает, почему Албон жалуется на поведение Гасли

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его удивили жалобы напарника Александера Албона, когда тот начал высказывать недовольство команде относительно борьбы с гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли на Гран-при Айфеля.
«Ему следовало ожидать этого, ведя борьбу на трассе с Гасли. Алекс занял его место в команде, поэтому вполне логично, что теперь Пьер хочет осложнить ему жизнь. Гасли, конечно же, не должен был уступать без борьбы», — приводит слова Макса RacingNews365.
При этом Ферстаппен отметил, что обычно борьба между «Ред Булл» и «Альфа Таури» ведётся корректно, чтобы пилоты не повредили болиды.
«Конечно, мы стараемся оставить друг друга «в живых» во время борьбы. Хотя этого не произошло в эпизоде между Алексом и Даниилом Квятом. Как правило, мы немного больше заботимся друг о друге», — добавил Макс.
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