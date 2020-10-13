Перес претендует на место Расселла в «Уильямсе»
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес претендует на место Джорджа Расселла в «Уильямсе», сообщает Ekstra Bladet.
По информации издания, после того как попытки мексиканца договориться с «Хаасом» провалились, спонсоры Серхио переключились на переговоры с «Уильямсом». У обоих пилотов Гроува есть контракты на следующий сезон, но это ещё не является гарантией, что перестановок не будет. Примером этому стал и сам Перес, который лишился места в «Астон Мартин» на 2021 год, невзирая на подписанное соглашение.
Перес может занять в Гроуве место Расселла, поскольку за спиной другого пилота британской команды Николаса Латифи стоит мощная финансовая поддержка.
Напомним, что место Переса в «Астон Мартин» с 2021 года получит Себастьян Феттель.
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