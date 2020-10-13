В «Феррари» оценили шансы Шварцмана, Шумахера и Айлотта выступить на практиках

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис оценил шансы пилотов гоночной Академии «Скудерии» выступить на свободных практиках в 2020 году. Функционер дал понять, что у Роберта Шварцмана, Каллума Айлотта и Мика Шумахера не будет иного шанса сесть за болид Фоормулы-1, кроме как на этапе чемпионата мира в Абу-Даби.
«В нынешнем году Академия „Феррари“ работает хорошо. Пилоты проделывают грандиозную работу и пытаются доминировать в Формуле-2. Сейчас мы на том этапе, когда эти ребята близки к Формуле-1. Это очень эмоциональный момент. Мы будем свидетелями их дебюта. Это придаст нам головной боли в плане выбора и развития других гонщиков. Но это приятная проблема.
Что касается их шансов выступить на тестах, то с учётом завершения чемпионата Формулы-2 в Бахрейне, мы не станем их там отвлекать. Этап в Португалии также не вариант, это новая трасса и никто не хочет терять первую практику. Единственная возможность — этап в Абу-Даби. Мы обсудим это с «Альфа Ромео» и «Хаасом» и изучим варианты. Будем стараться дать им шанс", — приводит слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.
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