Стюарт ответил Хэмилтону, который недоволен тем, что тот не включил его в число величайших

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт выразил разочарование реакцией шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который дал понять, что ему не понравились высказывания Стюарта. Ветеран автоспорта недавно заявил, что не считает британца одним из величайших гонщиков в истории.

«Я не пытался его принизить и разочарован, что он так думает. Что бы я от этого выиграл? Мне 81 год. Меня спросили, сделает ли Льюиса величайшим тот факт, что он догонит по количеству побед Михаэля Шумахера. Я сказал, что это сложный вопрос. Величайшими для меня являются Хуан Мануэль Фанхио и Джим Кларк. Но верно ли говорить, что кто-то лучше?

Месси лучше Пеле? Или Стэнли Мэттьюза, который был величайшим во времена моего детства? Федерер лучше Лейвера? Это всё разные эпохи. Можно сказать, что Льюис — лучший в свою эпоху, но это нисколько не умаляет его заслуг.

Он делает чертовски классную работу, но это отличается от того, что делали Лауда, Стюарт, Кларк или Грэхем Хилл. Достижения Льюиса потрясающие, но он пилотирует лучшую машину и делает это очень долгое время», — приводит слова Стюарта Grandprix247.