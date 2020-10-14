Цунода прокомментировал предстоящие тесты с «Альфа Таури»

Пилот Формулы-2 Юки Цунода поделился ожиданиями от предстоящих тестов с «Альфа Таури», которые пройдут на трассе в Имоле 4 ноября.
«Моя главная задача — проехать эти 300 километров. Не хочу попасть в аварию или вылететь с трассы. Чем больше я смогу проехать, тем лучше будет понимание машины. Поэтому не буду перебарщивать. Уверен, что справлюсь и просто буду пилотировать машину, как обычно. Я сосредоточусь на работе и буду наслаждаться своим первым днём в болиде Формулы-1.
Уверен, что это будет очень волнительным момент, когда я окажусь в кокпите и буду ждать зелёный сигнал светофора в конце пит-лейна», — приводит слова Цуноды BBC.
Юки в настоящий момент занимает третье место в чемпионате Формулы-2, набрав 147 очков. На его счету три поула и две победы в гонках. В личном зачёте лидирует Мик Шумахер (191). Каллум Айлотт (169) идёт вторым. Кристиан Лундгор (145) — четвёртый. Роберт Шварцман (140) занимает пятое место.
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