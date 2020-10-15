Шварцман: я достаточно стабильный парень, чтобы так сильно падать вниз-вверх. Странно это

Пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман признался, что пока они с командой не понимают, почему после успехов на старте сезона Формулы-2 его результаты пошли на спад.



«Сколько ни думал, так и не понял, почему этапы получились вот такими — с перепадами вверх-вниз. Нет понимания, что что-то конкретное сделали не так и именно это мешало и на одном этапе, и на другом. Проблемы возникали разные, из-за чего не было результата. В ноябре я вернусь к команде, мы всё поднимем, спокойно проанализируем.



Меня не удивляет, что мы хорошо проехали в начале. Скорее удивляет, почему мы проехали плохо в некоторых дальнейших гонках. Начало было хорошее, всё шло легко и просто. Я сразу понял, как работать с техникой, всё получалось. А потом начало идти не в ту сторону. Это сильно меня беспокоит. Странно это всё… Одно время всё идёт как надо, машина едет, всё получается, а потом всё словно падает из рук.



Я не слишком верю, что что-то происходит конкретно со мной. Знаю, что я достаточно стабильный парень. Да, могу быть на каких-то трассах медленнее, но чтобы так сильно падать вниз-вверх… Это очень странно. Может, надо просто перетерпеть? Серьёзно, не знаю. Есть много разных версий. Может, мы с командой просто не успевали отдохнуть, поэтому все допускали ошибки», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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