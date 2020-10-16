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«У меня где-то есть дырка?» Райкконен, Джовинацци и Кубица ответили на забавные вопросы

«У меня где-то есть дырка?» Райкконен, Джовинацци и Кубица ответили на забавные вопросы
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала в «Твиттере» небольшой ролик с гонщиками команды Кими Райкконеном, Антонио Джовинацци, а также тест-пилотом Робертом Кубицей. Все трое отвечали на забавные вопросы.

Вы когда-нибудь делали пирсинг?

Райкконен: Нет.
Кубица: Когда был молод, я действительно хотел сделать пирсинг, но…
Джовинацци: Нет, мне это не нравится.
Райкконен: У меня где-то есть дырка?

Вы когда-либо пели на публике?

Джовинацци: К сожалению, да. К сожалению для других людей, не для меня!
Райкконен: Да, в баре. В Караоке, ну бросьте.
Кубица: Нет-нет-нет-нет.

Оставались ли вы в пижаме целый день?

Джовинацци: Да, на карантине. На целую неделю.
Райкконен: Да, конечно.
Кубица: И даже дольше, чем на целый день.

Вы когда-нибудь стриглись налысо?

Райкконен: Я делал это много раз.
Кубица: Нет. Ещё нет, но уже скоро.
Джовинацци: Если поднимусь на подиум, то подстригусь коротко, но не наголо.

Видео доступно на странице «Альфа Ромео» в "Твиттере".

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