Журналист, распространивший информацию о конфликте в «Феррари», сам её опроверг
Обозреватель Альберто Саббатини, который не так давно распространил информацию о конфликте в «Феррари» между руководителем коллектива Маттиа Бинотто и главным инженером «Скудерии» Симоне Рестой, сам же её опроверг.
«У Ресты нет никакого недопонимания с Бинотто. Это было неправильно понято. Если бы между ними было какое-то напряжение, думаете, Бинотто поручил бы Ресте такое стратегически важное задание, как доработка болида?» — приводит слова Саббатини F1Sport.it.
Слухи о конфликте в Маранелло пошли на фоне отсутствия сильных результатов. Нынешний сезон стал для «Феррари» одним из худших за последние годы. После 11 этапов чемпионата мира команда занимает только шестое место в зачёте Кубка конструкторов.
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