«Рейсинг Пойнт»: «Макларен» и «Рено» копируют детали «Мерседеса»

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин поделился мыслями об обвинениях, которые звучали в адрес его команды. В частности, в вину «Рейсинг Пойнт» ставили то, что она копировала детали «Мерседеса».

«Мы с самого начала заявили, что болид „Мерседеса“ 2019 года станет для нас отправной точкой. В России мы добавили новую заднюю подвеску, потому что также собираемся использовать новую коробку передач „Мерседеса“ и без этого у нас были бы проблемы.

Всё, что мы делаем, дорабатываем машину 2019 года и превращаем её в болид 2020 года. Соперники хотят, чтобы мы использовали старые детали, в то время как пользуются новыми?



У машины «Макларена» новое крыло, которое очень похоже на «Мерседес». Они тоже копируют? «Рено» также копирует всё переднее крыло «Мерседеса». Но, видимо, только «Рейсинг Пойнт» это не позволено", — приводит слова Грина GPblog.