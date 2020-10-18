Кубица завоевал подиум во второй гонке на «Зольдере», Раст стал первым

На автодроме «Зольдер» завершилась вторая гонка очередного этапа чемпионата DTM. Победу в ней, как и 17 октября, одержал Рене Раст. Второе место завоевал Нико Мюллер, а тройку лучших замкнул Роберт Кубица, который ещё в минувшем сезоне выступал в Формуле-1. В первой гонке на «Зольдере» поляк до финиша не добрался.

DTM. «Зольдер». Вторая гонка

1. Рене Раст (Audi)

2. Нико Мюллер (Audi) — +11,500

3. Роберт Кубица (BMW) — +25,785

4. Тимо Глок (BMW) — +29,572

5. Джейми Грин (Audi) — +30,209

6. Майк Роккенфеллер (Audi) — +31,971

7. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) — +33,095

8. Марко Виттманн (BMW) — +47,199

9. Харрисон Ньюи (Audi) — +47,651

10. Фердинанд Габсбург (Audi)

11. Лукас Ауэр (BMW)

12. Бенуа Трелуйе (Audi)

13. Филипп Энг (BMW)

14. Джонатан Абердейн (BMW)

15. Фабио Шерер (Audi)

16. Робин Фряйнс (Audi)