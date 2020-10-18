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Кубица завоевал подиум во второй гонке на «Зольдере», Раст стал первым

Кубица завоевал подиум во второй гонке на «Зольдере», Раст стал первым
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

На автодроме «Зольдер» завершилась вторая гонка очередного этапа чемпионата DTM. Победу в ней, как и 17 октября, одержал Рене Раст. Второе место завоевал Нико Мюллер, а тройку лучших замкнул Роберт Кубица, который ещё в минувшем сезоне выступал в Формуле-1. В первой гонке на «Зольдере» поляк до финиша не добрался.

DTM. «Зольдер». Вторая гонка

1. Рене Раст (Audi)
2. Нико Мюллер (Audi) — +11,500
3. Роберт Кубица (BMW) — +25,785
4. Тимо Глок (BMW) — +29,572
5. Джейми Грин (Audi) — +30,209
6. Майк Роккенфеллер (Audi) — +31,971
7. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) — +33,095
8. Марко Виттманн (BMW) — +47,199
9. Харрисон Ньюи (Audi) — +47,651
10. Фердинанд Габсбург (Audi)
11. Лукас Ауэр (BMW)
12. Бенуа Трелуйе (Audi)
13. Филипп Энг (BMW)
14. Джонатан Абердейн (BMW)
15. Фабио Шерер (Audi)
16. Робин Фряйнс (Audi)

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