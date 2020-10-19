Попов: после решения «Хонды» стали говорить, что Цунода не нужен «Ред Булл». Почему нет?

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов выразил мнение, что решение японских мотористов из «Хонды» покинуть чемпионат мира в конце следующего сезона не повлияет на возможный контракт Юки Цуноды с «Альфа Таури».



«Сразу стали говорить [после решения «Хонды»], что Цунода не нужен. Почему нет? Он в системе «Ред Булл», по очкам в Формуле-2 он лучший из новичков. На один год они в любом случае могут его взять и какие-то скидки от «Хонды» получить. А дальше, если он супер поедет вдруг, «Ред Булл» всё равно получает быстрого гонщика. Если нет, им не привыкать менять этих самых гонщиков, причём быстрых, которые потом расцветают в других местах. Буэми, Вернь – примеры людей, которые сейчас побеждают. Ещё да Кошта.



Уже после этого Цуноде подтвердили тесты в Имоле на двухлетней машине, видимо, с прицелом на пятницу в конце сезона», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Напомним, многие эксперты полагают, что Цунода подпишет контракт с «Альфа Таури» и со следующего сезона займёт место россиянина Даниила Квята в команде из Фаэнцы.