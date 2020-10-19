Марко подтвердил, что планирует сделать Цуноду гонщиком «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признал, что Юки Цунода станет пилотом «Альфа Таури» в 2021 году, если получит необходимые баллы для суперлицензии.



«На данный момент у нас есть только один пилот, который претендует на место в Формуле-1, — это Юки Цунода. Мы планируем дать ему место в „Альфа Таури“. Для этого ему просто нужно набрать очки для получения суперлицензии», — сказал Хельмут Марко в интервью немецкому Sky.



Юки в настоящий момент занимает третье место в чемпионате Формулы-2, набрав 147 очков. На его счету три поула и две победы в гонках. В личном зачёте лидирует Мик Шумахер (191). Каллум Айлотт (169) идёт вторым. Кристиан Лундгор (145) — четвёртый. Роберт Шварцман (140) занимает пятое место.



Для получения суперлицензии Цуноде необходимо завершить чемпионат в первой пятёрке.