Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко подтвердил, что планирует сделать Цуноду гонщиком «Альфа Таури»

Марко подтвердил, что планирует сделать Цуноду гонщиком «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признал, что Юки Цунода станет пилотом «Альфа Таури» в 2021 году, если получит необходимые баллы для суперлицензии.

«На данный момент у нас есть только один пилот, который претендует на место в Формуле-1, — это Юки Цунода. Мы планируем дать ему место в „Альфа Таури“. Для этого ему просто нужно набрать очки для получения суперлицензии», — сказал Хельмут Марко в интервью немецкому Sky.

Юки в настоящий момент занимает третье место в чемпионате Формулы-2, набрав 147 очков. На его счету три поула и две победы в гонках. В личном зачёте лидирует Мик Шумахер (191). Каллум Айлотт (169) идёт вторым. Кристиан Лундгор (145) — четвёртый. Роберт Шварцман (140) занимает пятое место.

Для получения суперлицензии Цуноде необходимо завершить чемпионат в первой пятёрке.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020